البرهان يعلق على تصريحات ترامب التاريخية بشأن السودان

ثمن رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن استعداد رفع واشطن اسم الخرطوم عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان، في أول تعليق له على تصريحات ترامب: "أود أن أعبر عن عظيم تقديري وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترامب وللإدارة الأمريكية، لإقدامهم على اتخاذ هذه الخطوة البناءة، لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب".

وأضاف رئيس مجلس السيادة في السودان: "يتأكد من خلال هذه الخطوة، التقدير الكبير للتغيير التاريخي، الذي حدث في السودان، ولنضال وتضحيات الشعب السوداني، من أجل الحرية والسلام والعدالة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن قبل قليل، أن واشنطن سترفع اسم الخرطوم عن قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع الحكومة السودانية 335 مليون دولار تعويضات لعائلات الضحايا الأميركيين المتضررين.

وفي نفس السياق قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح "لسكاي نيوز عربية: "رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يؤذن ببدء مرحلة جديدة وتمثل نقلة كبيرة جدا".

ودخل السودان تصنيف قائمة الدول راعية للإرهاب في عهد رئيسه المخلوع عمر البشير، بعد اتهام الخرطوم بالضلوع في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والتي راح ضحيتها مايناهز 224 شخصا.