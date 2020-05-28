القوات المسلحة السودانية: عبدالفتاح البرهان وطاقمه بخير وصحة جيدة

قالت القوات المسلحة السودانية، إن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وطاقمه بخير وصحة جيدة ويزاول مهامه بصورة اعتيادية.

ونفت القوات المسلحة السودانية، في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "فيسبوك"، إنه لا أساس من الصحة لما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، وأعضاء وأمين عام المجلس، نعوا السفيرة المهندسة نجوى عباس قدح الدم المستشارة بمجلس السيادة، التي توفيت أمس.

وقال مجلس السيادة السوداني إن رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيعود إلى الخرطوم اليوم بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك في منطقة "قندتو" بولاية نهر النيل.

وأكد مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الخميس، أن الخبر الذي تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي حول الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان "عار عن الصحة تماما".

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة يتمتع بصحة كاملة، وظل قبل وخلال عيد الفطر المبارك يتبادل برقيات التهنئة ويتلقى الاتصالات الهاتفية من الملوك والرؤساء، وآخرها الاتصال الهاتفي المشترك من مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الافريقية تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمس من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني معزيا في وفاة السفيرة نجوى عباس قدح الدم المستشارة بمجلس السيادة، التي توفيت أمس.

وذكرت وسائل إعلام سودانية مساء أمس، أن السفيرة المهندسة نجوى عباس، توفت نتيجة إصابتها بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

كانت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، ولاء البوشي، أعلنت مساء الأحد، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت البوشي على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن البوشي أبلغته بإصابتها، مشيرا إلى أنه سيخضع الحجر الصحي التحوطي أيضا نظرا لأنه كان ضمن وفد حكومي ضم الوزيرة المصابة في جولة عمل داخلية شملت 3 ولايات.