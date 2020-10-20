أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 20-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، التي تنوعت بين بين المانجو والأناناس والعنب والمشمش على النحو التالي:

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان ما بين 7.5 إلى 12 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات، والأحمر إلى 14 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.