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مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم سيارة و"موتوسيكل" بقرية بلتان بطوخ

كتب:

حسن صالح
12:05 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
جثة

جثة

شهد طريق "خط 12 بنها القناطر الخيرية"، الشهير بطريق الموت كما يطلق عليه كثيرين، حادثا مأساويا، راح ضحيته أحد الشباب وإصابة شخصان أخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، وهو ما تسبب بمصرع شخص وإصابة إثنين أخرين بطريق "خط 12 بنها القناطر الخيرية" أمام قرية بلتان التابعة لمركز طوخ.

وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور لموقع الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وهو ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية "رضا س" 39 عاما، وإصابة "عماد م" وقائد السيارة الملاكي، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لتقديم الخدمة العلاجية لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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