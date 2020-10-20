إجراء 11 عملية جراحية لمرضى العظام بمستشفى الأقصر الدولي

أعلنت إدارة مستشفى الأقصر الدولي، عن إجراء 11 عملية جراحية منها لـ3 حالات لأورام العظام، و7 حالات إصلاح تشوهات بالعظام لحالات أطفال وكبار ومنها حالة خلع خلقي لمفصل الفخذ.

كما كشف إدارة المستشفى عن إجراء تدخل جراحي لعمل رد مفتوح وعمل شق عظمي بعظام الفخذ والحوض ويعتبر من العمليات الكبرى بجراحات تشوهات العظام، كما تم عمل تطويل لعظمة الفخذ في طفلة صغيرة عن طريق عمل استطالة تدريجية بواسطة جهاز LRS.

وأضافت الإدارة أنه تم أيضًا عمل تدخل جراحي لعمل استعدال تدريجي للركبة عن طريق جهاز اليزاروف لطفلة تعاني من تقوس شديد بالركبة وتعتبر هذه العملية من العمليات ذات المهارة الخاصة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية وبتوجيهات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المركز الطبية المتخصصة وبرعاية الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، حرصًا على جلب الكوادر الطبية في مختلف التخصصات لخدمة أهالي الأقصر والمحافظات المجاورة.

وكان الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن المجمع الطبى استقبل كبار الاستشاريين لإجراء عدة عمليات جراحية في التخصصات الطبية المختلفة.

وأشار مدير المستشفى إلى أن مجموعة الأطباء شملت مختلف التخصصات، وذلك من أجل القضاء على قوائم الانتظار، ولتقديم خدمة طبية مميزة وأفضل لكل مواطن يتردد على المستشفى.

وأوضح العربي، أن الطاقم الاستشارى بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، ضم كلا من الدكتور محمود صديق، استشاري أورام العظام، ونائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد إسماعيل، استشاري تشوهات العظام يوم 15 أكتوبر الجاري، والدكتور أيمن عبدالوهاب، استشاري جراحة الأورام يوم 16 أكتوبر من ذات الشهر.