تجديد تكليف إسماعيل العربي للقيام بأعمال مدير مستشفى الأقصر الدولي

أصدر الدكتورسامح فتحى عشماوي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قرارًا، بتجديد تكليف الدكتور إسماعيل أحمد أمين محمد العربي أخصائي الطب البشري بمستشفى الأقصر الدولي للقيام بأعمال مدير المستشفى اعتبارًا من 1 يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن الدكتور إسماعيل العربي، كان نائبًا لمدير عام المستشفى، ورئيسًا لقسم الكلى، ومعروف بهمته ونشاطه داخل أروقة المستشفى.

واستقبل مستشفى الأقصر الدولي، اليوم، 6 مرشحين محتملين جدد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن دوائر محافظة الأقصر، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم.