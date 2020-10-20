الوزير: تنفيذ 60 كوبري ومحورا على النيل بحلول عام 2024

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه سيتم عمل كباري علوية على كل الترع والرياحات التي تعمل بنظام المعديات العشوائية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هذه المعديات التي تتسبب في وفاة المواطنين في الحوادث المختلفة سيتم إنهاء وجودها وعمل كباري علوية بدلًا منها نظرًا لخطورة المعديات على المواطنين على الرياح البحيري وترعة النوبارية وترعة الإسماعيلية وترعة السويس، لافتًا إلى أنه تم حصر هذه المعديات وتبين أنهم يحتاجون لـ10 مليارات جنيه لعمل الكباري، لافتًا إلى أنه تم تصدير 2 مليار جنيه لعمل معديات على الرياح التوفيقي بشكل عاجل نظرًا لأنها الأكثر خطورة وسيتم الانتهاء منها شهر يونيو 2021 وسيتخلص الرياح التوفيقي وقتها من مشاكل المعديات.

وأوضح أنهم سيعملون بعدها على ترعة النوبارية والإسماعيلية والسويس وباقي الترع، لافتًا إلى أنهم يعملون الآن في خطة تنفيذ محاور على النيل بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل محور كوبري على النيل كل 25 كيلو أو أقل.

وأشار إلى أنهم بحلول عام 2024 سيتم الانتهاء من تنفيذ 60 كوبري على النيل لخدمة كل القرى والمراكز الموجودة على نهر النيل.

وعلق الوزير على الهجوم على إنشاء الكباري قائلًا: "إحنا لو عملنا كباري وطرق وأنفاق ونمينا بلدنا عشان نخدم التنمية الشاملة للدولة ونسهل حركة المواطنين يقولوا بتعملوا كباري ليه وبتجيبوا فلوس منين ولو معملناش بيقولوا سايبين الدنيا تضرب تقلب والمرور مش مظبوط والناس بتموت وبتعطل وبتصرف بنزين زيادة".

وتابع: "حالنا النهاردة نتيجة للعشوائية اللي مرينا بيها في الفترة السابقة في التخطيط وبسبب العشوائية في عدم حكومة تطبيق اشتراطات البناء والعمارة اللي 4 أدوار بقت 12 دور يعني عدد السكان اتضاعف وعدد العربيات اتضاعف وعدد العربيات في الشارع اتضاعفت والحلول الهندسية مبقاش لها مكان".