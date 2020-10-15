مترو وقطارات.. أسعار تذاكر النقل لكبار السن فوق 60 عاما بعد التخفيض

تحرص الحكومة المصرية بشكل دائم على توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وتقديم التسهيلات لهم خاصة لكبار السن، وأعلنت وزارة النقل السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزوا 70 عاما، وسائل هيئة النقل العام بالقاهرة مجانا، وتشمل "المترو، السكة الحديد، مواصلات النقل العام"، بموجب بطاقة الرقم القومي، فضلا عن السماح لكبار السن الذين تجاوزوا 60 عامًا بركوب وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار وسائل هيئة النقل العام وتذاكر المترو بعد التخفيض لمن تجاوزوا سن 60 عاما، كما يلي:

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

سعر التذكرة حتى 9 محطات: يبلغ سعر تذكرة المترو حتى الـ9 محطات 5 جنيهات، وبعد تخفيضها لنسبة 50% لمن تجاوز 60 عاما يصبح سعرها 2.5 جنيه.

سعر التذكرة حتى 16 محطة: يبلغ سعر تذكرة المترو حتى الـ16 محطة 7 جنيهات، وبعد تخفيضها لنسبة 50% لمن تجاوز 60 عاما يصبح سعرها 3.5 جنيه.

سعر التذكرة فوق 16 محطة: يبلغ سعر تذكرة المترو فوق الـ16 محطة 10 جنيها، وبعد تخفيضها لنسبة 50% لمن تجاوز 60 عاما يصبح سعرها 5 جنيهات.

أسعار تذاكر السكة الحديد

تذكرة خط (القاهرة - سوهاج): يصل سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 100 جنيه، وبعد التخفيض تصل إلى 50 جنيها، والدرجة الثانية تصل إلى 60 جنيهًا، وبعد التخفيض تصل إلى 30 جنيها.

- تذكرة خط (القاهرة - أسيوط): يصل سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 100 جنيه، وبعد التخفيض تصل إلى 50 جنيها، والدرجة الثانية 54، وبعد التخفيض تصل إلى 27 جنيها.

- تذكرة خط (القاهرة - الإسكندرية): يصل سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 65.5، وبعد التخفيض تصل إلى 32.75 جنيه، والدرجة الثانية 40.5، وبعد التخفيض تصل إلى 20.25 جنيه.

أسعار تذاكر أوتوبيسات هيئة النقل العام

أوتوبيس النقل العام: يصل سعر تذكرة أتوبيس النقل العام إلى 5 جنيهات، وبعد تخفيضها لنسبة 50% لمن تجاوز 60 عاما يصبح سعرها 2.5 جنيه.

الأوتوبيس المكيف "يعمل بالغاز الطبيعي: يصل سعر تذكرة أتوبيس الغاز الطبيعي إلى 10 جنيهات للرحلة كاملة و5 جنيهات لنصف الرحلة، وبعد تخفيضها لنسبة 50% لمن تجاوز 60 عاما، يصبح سعرها 5 جنيهات للرحلة كاملة، و2.5 جنيه لنصف الرحلة.