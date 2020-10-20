البرلمان العربي يشيد بالأمر الملكي بتعيين الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي

أشاد السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الدور الذي قام به الدكتور مشعل السلمي أثناء رئاسته للبرلمان العربي وما بذله من جهود كبيرة ومقدرة خدمةً لقضايا الأمة العربي، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة التي أوكلت إليه.