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محمود مسلم

البرلمان العربي يشيد بالأمر الملكي بتعيين الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي

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الوطن
09:12 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي

أشاد السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الدور الذي قام به الدكتور مشعل السلمي أثناء رئاسته للبرلمان العربي وما بذله من جهود كبيرة ومقدرة خدمةً لقضايا الأمة العربي، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة التي أوكلت إليه.

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