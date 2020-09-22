أبو الغيط يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الدكتور مشعل بن فهم السلُمي رئيس البرلمان العربي.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الأمين العام بحث مع الدكتور السلمي تطورات الاوضاع الاقليمية والتعاون بين البرلمان والجامعة في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعرب الأمين العام خلال اللقاء عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الدكتور السلُمي في تعزيز دور البرلمان العربي وفعاليته، ودفاعه عن الأولويات العربية أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية وخاصة خلال الفترة الدقيقة الحالية التي تشهد تعدد الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة العربية.

وأوضح المصدر أن الامين العام عبر كذلك عن تقديره لدور السلُمي في تطوير التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي خلال فترة توليه الرئاسة، مشيداً بالدور الذي لعبه في الارتقاء بمكانة البرلمان العربي وتعزيز وجوده على الخريطة السياسية والبرلمانية الدولية وتعميق علاقاته مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية بما يخدم القضايا العربية.

تحدر الاشارة الي أن الدكتور مشعل بن فهد السلُمي قد تولى رئاسة البرلمان في 2016، وأُعيد انتخابه في ديسمبر 2018، وأنه من المتوقع أن يعقد البرلمان انتخابات مرتقبة لاختيار الرئيس الجديد.