السيسي يحيي أسر طلاب الكليات العسكرية دفعة 2020

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأسر وأهالي طلاب الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة 2020، فور وصوله لحضور الاحتفال بتخريج الطلاب في ساحة الكلية الحربية.

ويحضر الاحتفال مع الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.