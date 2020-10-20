الوزير: السيسي تبنى مبادرة لرصف الطرق داخل كل قرى مصر بـ37 مليار جنيه

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى مبادرة لرصف الطرق بين المراكز والقرى في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه تقرر رصف كل الطرق بين المراكز وبعضها وبين القرى وبعضها والطرق داخل القرى نفسها والطرق المؤدية للمدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية داخل القرى بتكلفة تصل لـ37 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن الرئيس السيسي صدق نهاية العام المالي الماضي على توفير 2 مليار جنيه بسرعة عاجلة ليبدأوا العمل ثم حصلوا على 5 مليارات جنيه لاستكمال العمل، مشيرًا إلى أن المبادرة لا تقف على عجز الاعتمادات المالية وأن الأموال موجودة ولكنهم يعملوا على حسب طاقة الشركات والمكاتب الاستشارية التي تصمم الطرق، بالإضافة إلى تعليمات الرئيس بعدم ترك الأموال في جهات معينة حتى لا تُصرف.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسي شدد على عدم رصف الطرق ثم تكسيرها مرة أخرى لإنشاء مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وأنه أمر بعمل لجنة من وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والمحافظة المختصة ووزارة التنمية المحلية والجامعة الأهلية الموجودة وأن يشترك أساتذة الطرق في هذه الجامعات في التخطيط والتنفيذ والاستلام.