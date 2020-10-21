16 شرطا للمشاركة في مسابقات القصة القصيرة والشعر لمهرجان إبداع 2021

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، شروط وقواعد وأحكام المشاركة في مهرجان إبداع لشباب الجامعات، في موسمه التاسع، 2020-2021 لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، في مجالي القصة القصيرة (دورة محمود البدوي)، ومجال الشعر (الفصحى– العامية– كلمات أغاني) جائزة (صلاح جاهين).

شروط المشاركة في مسابقة القصة القصيرة

و"الوطن" تنشر أهم شروط المشاركة في المجالين على النحو التالي:

أولا.. شروط المشاركة في مجال القصة القصيرة:

1- يشارك كل متسابق بقصة واحدة (في حدود 1500 كلمة) ولن تقبل الأعمال التي لا تلتزم بهذا الشرط.

2- يراعى السلامة اللغوية للعمل مع الابتكار ومراعاة الأسس الفنية لكتابة القصة القصيرة.

3- أن يكون العمل إبداعاً أصيلا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من قصة بلغة أجنبية أو فيلم.

4- أن يكون النص حديث الكتابة ولم يسبق له المشاركة في إبداع 8 أو الفوز في مسابقات أخرى.

5- تقدم الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر من أصل وثلاث صور بنط 16 Times New Roman+ C D.

6- من حق لجنة التحكيم استبعاد النصوص دون المستوى الأدبي أو التي يقل تقييمها المبدئي عن (60 %) من مجموع الدرجات وعدم التصعيد للتحكيم النهائي.

7- المناقشة الشفوية مع المتسابقين جزء معتبر من ضمن التقييم في المراحل النهائية.

8- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد (3) متسابقين.

شروط المشاركة في مسابقة الشعر فصحى وعامية وكلمات أغاني

ثانيا شروط وأحكام المشاركة في مسابقة الشعر:

1- موضوع المسابقة (مفتوح).

2- قصيدة الشعر (مُشكلة) لا تزيد عن 40 بيتاً (الشعر العمودي) أو50 سطراً (حر) بخلاف غلاف مكتوب عليه (الاسم- الجامعة- الكلية- المعهد- الأكاديمية- القسم).

3- تقدم الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر بنط (20) simplified Arabic والعنوان بنط (22) simplified Arabic من أصل وثلاث صور + CD.

4- لم يسبق التقدم بالأعمال الشعرية المقدمة لأية مسابقة أخرى.

5- أن يكون العمل إبداعاً أصيلاً للمتسابق، وفى حالة ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق.

6- يتم تصفية الأعمال المشاركة من قبل لجنة التحكيم لتصعيد المشاركين الذين يحصلون على نسبة أكثر من 60% من مجموع الدرجات إلى التصفيات النهائية.

7- لا يجوز للطالب المشاركة في أكثر من مجال أو بأكثر من نص.

8- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد (9) متسابقين (3) أعمال من شعر الفصحى+ (3) أعمال من شعر العامية+ (3) أعمال من شعر الأغنية.