الغرف التجارية: عربات "التيك أواي" تنعش مبيعات المشروبات الساخنة

انتشرت بشكل كبير خلال تلك الأيام الماضية عربات وأكشاك القهوة والمشروبات الساخنة "التيك أواي" في الشوارع والميادين. فيما قال تجار بالغرف التجارية إن الأسواق شهدت انتعاشة كبيرة في شراء المشروبات الساخنة بنسبة 40% مع ثبات الأسعار نتيجة لتراجع الأسعار العالمية.

وقال رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة، إن متوسط أسعار بعض المشروبات الساخنة، مثل الكاكاو يتراوح الكيلو بين 40 و80 جنيها بحسب الجودة، بينما القرفة 60 جنيها للكيلو، والينسون 48 جنيهًا، والكركديه 60 جنيهاً والسحلب يبدأ من 48 ويصل إلى 200 جنيه بحسب الجودة والزنجبيل سجل 60 جنيهاً، والحلبة 18 جنيهاً.

وقال تيسير حراز، عضو شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفع الطلب على المشروبات الساخنة خلال الفتره الحالية، بعد تراجع درجات الطقس

أوضح حراز، أن الطلب ارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20% و40% على المشروبات الساخنة وخاصة "الجنزبيل بالليمون، الينسون، القرفة والكاكاو والشاي الأخضر، مما دفع الشركة لزيادة الإنتاج خلال الفتره الحالية، نتيجة للسحب المتزايد.

فوزي: مبيعات البن ارتفعت بنحو 40%

فيما قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات البن ارتفعت بنحو 40% نتيجة ارتفاع الطلبات من قبل المستهلكين وأكشاك القهوة والعربيات التيك أواي، وقال إن واردات مصر هذا العام شهدت ارتفاعا كبيرا لاستيراد البن والتي رفعت الاستيراد بنسبة 10%. وأضاف أن استهلاك البن لم يتأثر كثيرا بفيروس كورونا المستجد؛ حيث حافظ على معدلاته بالنسبة للطبقة العليا والمتوسطة إلا أنه تأثر بشكل كبير من انخفاض القوة الشرائية لمحدودي الدخل التي لجأت في الشراء إلى الطعام أو التحول إلى بدائل أرخص مثل الشاي أو تقليص كميات الشراء.

وأضاف فوزي، أن استهلاك مصر السنوي تضاعف، خلال السنوات الماضية، نتيجة دخول أنواع جديدة مثل الكابتشينو، والقهوة بالمكسرات، والبندق، وزيادة الاستثمارات في تصنع القهوة، لافتا إلى أن "مزاج المصريين عال العال"، كاشفا لجوء عدد كبير من الشباب إلى تصنيع القهوة بعد إغلاق المقاهي بل وقيام أصحاب المقاهي باستبدال عملها بتصنع القهوة. لكن مصر ما زالت أقل الدول العربية استهلاكا، فتسبقنا لبنان ودول الخليج.

وأضاف أن الأسعار استقرت، خلال عام نتيجة توافر المعروض العالمي منه في دول المنشأ، والتي تتقدمها البرازيل، وكولومبيا، وإندونيسيا، الحبشة وفيتنام، بكميات تكفي الطلب.

وأشار إلى أن محلات البن أخذت في التوسع بعواصم المحافظات والمدن نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل بعض الفئات ذات الداخل المرتفع، لتتجاوز حاليا 3400 محل في المتوسط، مقابل 3 آلاف محل على أقصى تقدير قبل عامين، وأوضح أن زيادة الطلب وتغير أنماط الاستهلاك يفسران سبب زيادة حجم التجارة في مصر.

وأفاد أن استهلاك القهوة طوال العام ولم تتأثر المبيعات؛ وتابع أن صناعة القهوة الآن أفضل بكثير من الأعوام الماضية نتيجة لإضافة ماكينات لصناعة القهوة بالمقارنة بالسبرتاية، موضحا أن البن المحوج يباع بأسعار تتراوح مابين 110 لـ120 جنيها والبن السادة يباع بأسعار تتراوح مابين 90 لـ 100 جنيه والأنواع عالية السعر حسب الطلب وتتجاوز الـ 300 جنيه.

عفت: عدد كبير من الواطنين لجأ إلى شراء ماكينات القوة بعد إغلاق المقاهي

وفي السياق ذاته قال صلاح عفت نائب رئيس شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية، إن عددا كبيرا من المواطنين لجأ إلى شراء ماكينات القوة بعد إغلاق المقاهي، لافتا إلى أنها شهدت انتعاشة وقت كورونا وحاليا نظرا لاستخدامها تيك أواي، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الشباب لجأ إلى الاستثمار في هذا المجال وقام بعمل دعاية للمحل سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الشوارع يستهدفون الشباب لأنهم الفئة الأكثر استهلاكا للقهوة، وفق إحصائيات رسمية.

وأوضح أن مشروع افتتاح محل قهوة يعد واحدا من أهم المشاريع التي يمكن تنفيذها في أي دولة وبالأخص في أيامنا هذه، خاصة مع الأرباح الكبيرة التي تحققها محلات القهوة، فمن يريد تحقيق أرباحاً عليه الاتجاه لهذه المشاريع الناجحة.

ونرصد أسعار المشروبات الساخنة ، يباع كيس الكاكاو الخام 90 جراما بـ 13جنيها، نسكافيه 100جرام بـ55جنيها، وعلبة ليمون بالزنجبيل 20 ظرف بـ 11جنيها، والشاي الأخصر بـ11جنيها لعدد 20 كيسا، وشاي بالحليب والسكر 3 في 1 بـ21 جنيها ويباع كيس البن المحوج 200 جرام بـ30جنيها، والكاكاو للشرب 230 جراما بـ17جنيها واليونسون بـ 20 ظرفا بـ11جنيها.