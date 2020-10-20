كفر الشيخ ترفع الطوارئ وتستعد للسيول بسيناريوهات "المواجهة"

أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، رفع حالة الطوارئ لمواجهة السيول المحتملة، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ووجه بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل لحظي، مع الجهات المعنية، ومنها هيئة الأرصاد الجوية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الري، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة، في ظل التحذيرات من هطول أمطار شديدة، قد تصل إلى حد السيول.

ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات الاحتياطية بشأن تحذيرات الأرصاد الجوية، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل في حال وجود أي أحداث طارئة، مؤكداً أنه تم مناقشة الاستعدادات لموسم الشتاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي أمطار تهطل على قرى ومدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية الأمن، والوحدات المحلية، والري، وحماية نهر النيل، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والتربية والتعليم، والميكانيكا والكهرباء.

وقال "نور الدين" إنه تم وضع خطة لمواجهة الأزمات، بتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وتم رفع درجة الاستعدادات بالقطاعات المختلفة، خاصةً مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، كما طلب من رؤساء المدن بعمل سيناريو لمواجهة الكوارث وإدارة حقيقية للأزمة والطوارئ، بالإضافة إلى اختيار أنسب أساليب التعامل مع التهديدات وكيفية مجابهتها، والاستعداد للتدخل السريع لمواجهة المواقف الطارئة التي يحتمل حدوثها، مع اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأكد مصدر بمحافظة كفر الشيخ لـ"الوطن" أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين رؤساء عدد من المدن، خلال الساعات الماضية، خاصةً رؤساء المدن الساحلية دسوق وفوه ومطوبس، والمتوقع حدوث سيول بها وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد، وذلك لمواجهة الأزمة، كما تم تشكيل مركز أزمات لمواجهة تلك التحذيرات، ووضع سيناريوهات الإغاثة، التي سيجري العمل بها حال تعرض المحافظة لسيول محتملة.

وأضاف المصدر أنه جرى التنسيق مع كافة جهات المحافظة بمتابعة الموقف، فضلاً عن توجيه مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتموين، بإعداد أماكن الإيواء، وتوفير الاحتياجات اللازمة، تحسباً لأي طارئ.

وكلف محافظ كفر الشيخ مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع حالة التأهب، والتواصل على مدار الساعة مع رؤساء الوحدات المحلية، والقطاعات المعنية، لمتابعة الوضع على الأرض لحظة بلحظة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة صفايات الأمطار في الشوارع، والتواصل الدائم مع قطاعي الكهرباء والصرف الصحي، وإدارة الأزمات بديوان المحافظة، لحل أي مشاكل تتعلق بالخدمات، خلال فرص سقوط الأمطار.