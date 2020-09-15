كفر الشيخ تستعد للشتاء بخطة لمواجهة السيول وحملات لتسليك صفايات المطر

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لموسم الشتاء المقبل ،خلال الاجتماع الذي عقده في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطة الاستثمارية، بحضور عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن وعدد من نواب رؤساء المدن ،وعدد من قيادات الديوان.

شدد المحافظ، على سرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، كما وجه بسرعة تسليك البلاعات ، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة ، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف، وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام ، تضم مصلحة الميكانيكا والكهرباء والرى والزراعة ، لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء ،وأنه وجه بمراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بالإعلان عن البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها، لخدمة المواطنين في تقديم طلبات التصالح و43 خدمة أخرى عبر البوابة الإلكترونية ، محليات "، للتيسير على المواطنين بدلاً من الزحام بالمراكز التكنولوجية، مؤكداً أن مدة ادخال البيانات من قبل المواطن لن تستغرق أكثر من 10 دقائق ،وستصل المواطن رسالة عبر محمولة توضح له ما يتم تسديده من جدية التصالح ال25% ، ويتم تسديد المبلغ من خلال كارت الفيزا.

ووجه رؤساء المدن بالبحث والتنقيب عن الأصول الغير مستغلة بالمدن والقرى ،لاستغلالها في مشروعات خدمية تعود على المواطن أولاً وعلى المحافظ ثانياً، مؤكداً أن مراكز المدن ستشهد غداً تسليم عدد من عقود التقنين وقع عليها اليوم .