محافظة سوهاج تستعد لإجراء انتخابات النواب بتعقيم اللجان وغرف عمليات

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، التي ستنطلق المرحلة الأولى منها يومي 24 و25 أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركز انتخابي، و‏1081 لجنة فرعية.

ووجه "الفقي" بتجهيز المقار الانتخابية وفقا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات آمنة بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ سوهاج على أهمية متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين، لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.