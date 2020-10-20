"لو بطاقتك ضايعة أو منتهية".. اعرف شروط التصويت في انتخابات النواب

يبدأ المصريون في الخارج، غدًا الأربعاء، التصويت في انتخابات مجلس النواب، على مدار 3 أيام متواصلة بجميع السفارات والقنصليات المصرية في دول العالم، على أن ينطلق تصويت المرحلة الأولى في الداخل يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري.

"الوطن" ترد على تساؤلات عدد من المواطنين عن إمكانية التصويت في الداخل للأشخاص الذين لا يحملون بطاقة رقم قومي أو بطاقة غير سارية، بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنشورة في الجريدة الرسمية، بخصوص انتخابات الشيوخ.

الهيئة الوطنية للانتخابات أجابت على هذا السؤال عدة مرات خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، التي كان آخرها انتخابات مجلس الشيوخ الحالي، حيث تسمح الهيئة للمواطن الذي يحمل بطاقة غير سارية بالتصويت في الانتخابات شرط أن تكون معه.

وترفض الهيئة، إدلاء أي ناخب لا يملك بطاقة رقم قومي لصوته في الانتخابات، وكذلك لا يجوز أن يدلي أي ناخب بصوته بصورة من بطاقة الرقم القومي، أو الاكتفاء بإملائه شفاهة لمسؤول اللجنة برقمه القومي فقط.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وحددت 13 محافظة في المرحلة الثانية، هى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة للمرحلة الأولى، ستكون الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل، والمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.