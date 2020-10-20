إصابة مؤلف "الخطة العايمة" في حادث سير وتهشم سيارته

تعرض السيناريست كريم سامي "كيمز"، مؤلف فيلم الخطة العايمة، لحادث سير بسيارته في الساعات الماضية، نتج عنها تهشم سيارته، وبعض الكدمات التي أصابت جسده.

ونشر كريم سامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من الصور التي تكشف حجم الأضرار التي أصابت سيارته.

وكتب كريم سامي، تعليقًا على الصور، قائلًا: الحمدلله على كل شيء، اللهم لا اعتراض، كدمتين تلاتة و إن شاء الله بسيطة.

وتابع: "شوية راحة بس وأتمنى محدش يزعل لو مردتش على التليفون، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

"الخطة العايمة"، الفيلم الروائي الأول للمؤلفين كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، ومن بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن توتة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل والمخرج معتز التوني، ومن إنتاج شهد محمد رمزي.

ويوم 5 أكتوبر الماضي، أقيم العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة"، وحضره جميع أبطال الفيلم، فضلًا عن مشاركة عدد من النجوم أبرزهم، تامر حسني، شيكو، شريف رمزي، محمد أسامة أوس أوس، كريم عفيفي، سارة درزاوي، محمد أنور، أحمد فتحي، مي سامي، مصطفى خاطر.

فيلم الخطة العايمة، تدور أحداثه حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

تصدر فيلم الخطة العايمة، شباك التذاكر أمس الإثنين، وحقق إيرادات 159 ألفًا و341 جنيهًا، فيما جاء فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، عبير صبري، في المرتبة الثانية بإيرادات 65 ألفًا و 272 جنيهاً، وفيلم "توأم روحي" للنجوم حسن الرداد، أمينة خليلة، عائشة بن أحمد حقق إيرادات 50 ألفًا و757 جنيهًا، وفيلم "الغسالة" بطولة محمود حميدة وهنا الزاهد وأحمد حاتم، حقق 7 آلاف و493 جنيهًا.