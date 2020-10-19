"الخطة العايمة" يواصل التحليق في الإيرادات اليومية بـ171 ألف جنيه

واصل فيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التوني، تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، بتحقيقه 171 ألفًا و374 جنيهًا، أمس الأحد، وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم، حول كفيفين، يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو على بنكه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

و"الخطة العايمة"، بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

وجاء فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، في المركز الثاني بـ83 ألفًا و334 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسي.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثالث، بـ60 ألفا و513 جنيهًا، وفقا للبيان ذاته، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيلها، ما يجعله يتردد على عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالي الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، وعزوز عادل، وكوكبة من النجوم، من تأليف أماني التونسي.

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 9 آلاف و309 جنيها في اليوم نفسه، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، وتقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.

ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وطاهر أبوليلة، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم، وتأليف عادل صليب.

يذكر أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قررت زيادة نسبة تشغيل السينمات والمسارح من 25% إلى 50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.