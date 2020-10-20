العربي يوقع اتفاقية إنشاء غرفة البرازيل بحضور الرئيس بولسونارو

افتتح جاير بولسونارو، رئيس البرازيل، المؤتمر العربى البرازيلي، الذي عقد بمدينة ساوباولو بحضور أكثر من 30 ألف مشارك فعلي وافتراضي عن بعد، حيث شهد مراسم توقيع اتفاقية إنشاء الغرفة الإفريقية البرازيلية بين المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، وروبين حنون، رئيس الغرفة العربية البرازيلية التي تشمل دول أمريكا الجنوبية.

وأوضح إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية، أن تلك الاتفاقية سيكون لها مردود هام على اتحاد الغرف الإفريقية الذي يمثل اتحادات الغرف الوطنية في عموم القارة الإفريقية، وعشرات الملايين من أعضائهم، دعامة النماء والتنمية، مجتمع المال والأعمال والمهنيين في شتى المجالات من خلال ربطهم بشركاء من البرازيل وأمريكا الجنوبية لتنمية التجارة والاستثمار.

وأكد العربي أهمية الغرفة الجديدة بعد تحقيق حلم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار، لتتكامل مع اتفاقية الميركوسور التي تجمع دول أمريكا الجنوبية، لتنطلق علاقاتنا الاقتصادية إلى آفاق جديدة والذي سيحقق العائد الاقتصادي لنا جميعا من خلال تكامل المميزات النسبية، لنصنع محليا، ونغزو سويا الأسواق الإقليمية، فننمي صادراتنا السلعية والخدمية معا، خاصة أن إفريقيا هي ثاني أكبر قارة، بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.

ودعا العربي في كلمته لدعم التعاون الثلاثي من خلال التصنيع المشترك على أرض مصر للاستفادة من مناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 2,7 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي، وإفريقيا والوطن العربي، إلى جانب استغلال مصر كمركز لوجيستي للشركات البرازيلية للوصول إلى الأسواق المجاورة.

وأكد روبين حنون، رئيس الغرفة العربية البرازيلية على أهمية التعاون مع مصر خاصة وأنها ثاني دولة عربية والأولى إفريقيا من حيث حجم التبادل التجاري، وهي الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي حافظت على معدل نمو اقتصادي أثناء جائحة كورونا.

وأشار حنون إلى الفرص المتعددة التي يتحيها الاقتصاد المصري المتنوع خاصة في المشروعات الكبرى التي أطلقتها الحكومة مثل استصلاح المليون ونصف فدان ومحور قناة السويس والمدن الجديدة بخلاف الصناعة والتجارة واللوجيستيات.

وأوضح حنون أن تلك الاتفاقية ستكون آلية فاعلة لتنمية العلاقات الثنائية بين البرازيل ومصر إلى جانب العلاقات الإقليمية بين الميركوسور وإفريقيا.