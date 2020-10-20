إنفوجراف.. إيرادات قناة السويس خلال 12 شهرا

كشفت المؤشرات التي رصدتها النشرة الرقمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، في أحدث إحصائياتها، تباين عوائد وإيرادات قناة السويس على مدار العام الماضي منذ شهر أغسطس 2019 حتى نفس الشهر عام 2020.

وجاءت إيرادات قناة السويس في عام 2019 كالتالي:

- أغسطس (8.4 مليار جنيه)

- سبتمبر (7.7 مليار جنيه)

-أكتوبر (8.4 مليار جنيه )

- نوفمبر (7.7 مليار جنيه )

-ديسمبر (7.8 مليار جنيه )

عوائد قناة السويس 2020

- يناير (7.9 مليار جنيه)

- فبراير (7.2 مليار جنيه)

- مارس (7.4 مليار جنيه)

- أبريل (7.5 مليار جنيه)

- مايو (7 مليارات جنيه)

- يونيو ( 6.5 مليار جنيه)

- يوليو (7 مليارات جنيه)

- أغسطس (7.4 مليار جنيه)

أعلى المعدلات في شهري أغسطس وأكتوبر 2019 والأقل في يونيو 2020

من خلال هذا الانفوجراف والمؤشرات التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتضح أن أعلى معدلات عوائد قناة السويس كانت في شهري أغسطس وأكتوبر 2019 قبل دخول مصر والعالم كله، في أزمة جائحة فيروس كورونا الذي تسببت في حدوث خسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي، والمصري.

وانحصرت الفترة التي حققت فيها قناة السويس أقل عائد، خلال شهر يونيو 2020 حيث بلغت العوائد 6.5 مليار جنيه، بسبب التأثر الكبير بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم ،في الخارج ومصر في الداخل، لتفشي فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال في تصريحات سابقة، إنه منذ ظهور فيروس كورونا في الصين، بدأت إدارة التخطيط بالقناة في العمل على وضع استراتيجيات مواكبه لتلك الجائحة العالمية، حيث أكدت كل الأبحاث والدراسات التي قام بها المتخصصون في الهيئة على قلة حركة التجارة العالمية، وهو ما حدث بالفعل من توقف لعدد كبير من الموانيء على مستوى العالم، كما أغلقت الصين أبوابها الأمر الذي أدي بدوره إلى توقف حركة التجارة عالميا.