بتر إبهام تلميذة في مدرسة بالدقهلية.. ووالدتها تتهم المديرة: أغلقت الباب الحديد عليها

فتحت إدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية تحقيقاً عاجلاً في واقعة إصابة تلميذة ببتر جزء من أصبع "الإبهام"، أثناء تواجدها مع أحد أقاربها أمام مدرسة "الحرية" الابتدائية، بقرية "كفر بهيدة"، بدائرة مركز ميت غمر، نتيجة إغلاق الباب الحديدي على أصبعها، بسبب التزاحم أمام مدخل المدرسة، في اليوم الأول لبدء الدراسة بها.

ورغم أن الواقعة حدثت يوم السبت الماضي، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، فإن قرار مدير الإدارة التعليمية بإجراء تحقيق عاجل فيها، صدر اليوم الثلاثاء، أي بعد 3 أيام من محاولة إدارة المدرسة احتواء الواقعة، وتحرير محضر بالتصالح مع أسرة التلميذة المصابة.

وكشفت تحقيقات الإدارة التعليمية عن حدوث زحام ومشاجرات أمام مدرسة "الحرية" الابتدائية، بقرية "كفر بهيدة"، في اليوم الأول للدراسة، مما أدى إلى إصابة تلميذة في الصف الثاني الإعدادي، تُدعى "سلمى إبراهيم"، وهي ليست من تلاميذ المدرسة محل الواقعة.

وأظهرت التحقيقات أن التلميذة المصابة كانت بصحبه أحد أقاربها، وأثناء تدافع أولياء الأمور لدخول المدرسة، تم غلق باب المدرسة، وأثناء ذلك كانت التلميذة تقف بجوار الباب، فأغلق الباب على أصبعها، وأكدت الإدارة التعليمية أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابة، كما تم استدعاء نقطة شرطة "بشلا"، وتم تحرير محضر تصالح بين أسرة الطفلة وإدارة المدرسة.

وفور علم مدير إدارة ميت غمر التعليمية بالواقعة، وجه بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، وتوقيع الجزاء الرادع على المتسببين بها، وإرسال نتيجة التحقيق إلى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

وأكدت "فاتن محمد"، والدة التلميذة المصابة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن ابنتها "سلمى" ذهبت، يوم السبت الماضي، مع ابن عمتها المقيد في الصف الأول الابتدائي بمدرسة الحرية، من أجل توصيله إلى المدرسة، وعندما رأتها مديرة المدرسة، عنفتها وأجبرتها على الخروج، وحال إغلاق المديرة باب المدرسة بقوة، تسبب ذلك في بتر جزء من أصبعها.

وأضافت "الأم" أن أولياء الأمور المتواجدين أمام المدرسة نقلوا ابنتها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة في نقطة شرطة "بشلا"، مشيرةً إلى أنها علمت بالواقعة وهي في المنزل، وحينها ذهبت لمديرة المدرسة لعتابها، رفضت الحديث معها، وقامت بالتعدي عليها، وفي النهاية أجبروها على التصالح والتنازل عن المحضر.