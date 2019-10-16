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"التخطيط": عمل المرأة يرفع دخل الأسرة 25% شهرياً

"التخطيط": عمل المرأة يرفع دخل الأسرة 25% شهرياً

البنك المركزى.. مصر تشارك بوفد فى اجتماعات "النقد الدولى" بـ"واشنطن"

البنك المركزى.. مصر تشارك بوفد فى اجتماعات "النقد الدولى" بـ"واشنطن"

أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-10-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-10-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-10-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-10-2019 في مصر

"القوى العاملة": تسهيل استصدار تراخيص العمل للشركات الروسية فى "الضبعة"

"القوى العاملة": تسهيل استصدار تراخيص العمل للشركات الروسية فى "الضبعة"

البريد تصدر طابعا تذكاريا لمرور 50 عاما على إنشاء "الدستورية العليا"

البريد تصدر طابعا تذكاريا لمرور 50 عاما على إنشاء "الدستورية العليا"

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