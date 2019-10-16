نفت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، في بيان، ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهورحالتي التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية، وأكدت المديرية على أن نتيجة تحاليل العينات للحالتين للميكروبات المسببة للالتهاب السحائي جاءت سلبية.

نشرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية التقرير الطبي الخاص بالطفلة تولاي إيهاب محمد عوض. التلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة - الصادر عن مستشفى أندلسية، والذي يؤكد أن الحالة المشتبه فيها تبين بعد الفحص الإكلينيكي والمعملي عدم إصابتها بالالتهاب السحائي، وإصابتها بالتهاب دماغي غير معدي نتيجة إصابتها بفيروس معوي (إنتيروفيروس).

وتهيب المديرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة.