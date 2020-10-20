مدير الكلية الجوية: بدأنا في إنشاء مدرسة معلمي طيران هليكوبتر

قال اللواء طيار أركان حرب عزت متولي إبراهيم، مدير الكلية الجوية، إن طالب الكلية الجوية يتم إعداده من خلال 5 محاور، ويتمثل المحور الأول في محور الإعداد العسكري ويتم بدايته في الكلية الحربية مع أقرانه من باقي الكليات العسكرية، والمحور الثاني يتمثل في الإعداد المعرفي ويتم في جناح علوم في الكلية الجوية من خلال مجموعة من العلوم التخصصية والتكميلية والثقافية والعسكرية.

وأضاف مصطفى، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المحور الثالث يتمثل في الإعداد البدني في جناح التربية الرياضية، والمحور الرابع يتمثل في الإعداد المهاري بجناح الطيران وتعلم مهارات الطيران، والمحور الخامس يتمثل في الإعداد الوجداني المصاحب لجميع مراحل الإعداد لثقل تنمية المهارات النفسية للطالب بالكلية الجوية المصرية.

وتابع أن هذا العام كان هناك تطور في الكلية الجوية وبدأنا بإنشاء مدرسة معلمي طيران هليكوبتر تتيح لضباط المدرسين الطيران قسم هليكوبتر أن يكون معلم طيران مؤهل خريج مدرسة معلمي الطيران، مشيرا إلي أنه تم حصول الكلية الجوية على المركز الأول في مسابقة جودة التعليم، وكذلك الحصول على 4 شهادات أيزو ذات إعتماد في مجال الجودة 9001 في إدارة نظام الجودة، و14001 نظام البيئة، و 45001 للسلامة والصحة المهنية، و 22000 في نظام التغذية، وجاري إستصدار 21001 أنظمة إدارة جودة المنشآت التعليمية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

وبدأ حفل تخرج دفعات جديدة الكليات العسكرية والمعهد الفني للكليات المسلحة بظهور 5 طائرات هليكوبتر يحملون علم مصر وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، إيذانَا ببدء الاحتفال.

وانطلق الحفل بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وجسّد الطلاب أرقام دفعاتهم على الأرض بأجسادهم، كما جسّد الطلاب شعار القوات المسلحة ورقم 47 احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.