"أنصاف مجانين" مسلسل يجمع صدقي صخر وأسماء جلال وأحمد خالد صالح

يستعد الفنان صدقي صخر، للظهور في عمل درامي جديد يحمل اسم "أنصاف مجانين"، وذلك بعد نجاحه في مسلسل بـ"100 وش" الذي عرض في رمضان الماضي، ومسلسل "ليه لاء".

ونشر الفنان صدقي صخر، عبر حسابه بـ"انستجرام"، صورًا له تجمعه بعدد من أبطال مسلسل "أنصاف مجانين" وهما أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

وكتب "صخر"، تعليقًا على الصور، قائلًا: "احنا مش أنصاف مجانين، احنا مجانين بالكامل".

ويؤدي صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين" دور "حازم" وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين"، للكاتبة السعودية شيماء شريف، والتي تروي حكاية "أنس" الذي يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله خلال حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

مسلسل "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، والسيناريو والحوار للكاتبة نجلاء الحديني، وهو من انتاجات "viu" الأصلية والمقرر عرضه على منصتها في الربع الأول من عام 2021.

ومن أعمال الممثل صدقي صخر، مشاركته في مسلسل بـ"100 وش" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي ومسلسل "وليه لأ" و مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

كما تولى الغناء والأداء الصوتي لشخصية "الفارس" في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الإنجليزية.

صدقي صخر ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر، كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ 2003، اشترك في التمثيل بعدة أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري.

كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية آخرها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني"، هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية، وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ 2012 حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.