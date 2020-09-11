آسر ياسين عن تصوير مسلسل "بـ 100 وش": مكناش بنروح بيوتنا

قال الفنان آسر ياسين، إن الدور الذي لعبه في مسلسل "بـ 100 وش"، كان صعبا حيث كانت شخصية بعيدة عن شخصيته الحقيقية، "دي شخصية نصاب بيعمل حاجات مشينة".

وتابع "ياسين" خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلي" ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "الأنا كانت عالية عنده جدًا.. وعند كل العصابة في المسلسل.. مكناش بنروح بيوتنا"، موضحًا أن كل فريق عصابة "ب 100 وش" كان فاكر نفسه حاجة وهو نصاب.

من جانبها قالت الفنانة نيلي كريم: "كل الفنانين في المسلسل بيقروا سيناريو العمل قبل التصوير بدقائق"، مشيرة إلى أن المخرجة كانت تجعل أي إضافة من الفنان مقبولة طالما في سياق العمل.

يذكر أن مسلسل "بـ100 وش، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.