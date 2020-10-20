شيخ الأزهر يوافق على فتح فصول علمي بمعهد فتيات ترسا في طوخ

وافق الأمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على فتح فصول جديدة للقسم العلمي بمعهد فتيات "ترسا" الأزهري، بدائرة مركز طوخ، في محافظة القليوبية، إلى جانب فصول القسم الأدبي، لخدمة فتيات القرية والقرى المجاورة، خاصةً وأن المعهد يخدم خمس قرى، أي مايقرب من 200 ألف نسمة.

وقال الدكتور مصطفى يوسف حجاج، نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم، المشرفة على بناء المعهد، أن شيخ الأزهر أرسل لجنة، برئاسة الدكتورحمدي طعيمة، وكيل وزارة بالتعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، لتفقد المعهد تمهيداً لفتح فصول للقسم العلمي بالمرحلة الثانوية، لخدمة الطالبات من قرية "ترسا" وغيرها من القرى المجاورة بدائرة مركز طوخ.

ضمت اللجنة كلاً من الدكتور إسماعيل الشربيني، مستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد المهدي، بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أيمن طنطاوي، باحث بإدارة البحوث الفنية بمشيخة الأزهر، والشيخ جمال عمود، مدير إدارة التعليم الأزهر بطوخ، والشيخ عادل محمود، مدير التعليم الثانوي بمنطقة القليوبية، ورزق السيد، مدير التخطيط والمتابعة، والمهندس حسن فرج، مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة، والمهندس أمير عبدالحميد.

وفي وقت سابق، وافق الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، على فتح فصل علمي بالمرحلة الثانوية بمعهد "فاطمة الزهراء" بترسا، في طوخ، نظراً لحاجة المنطقة والقرى المجاورة لهذا الفصل، بما يساعد الطالبات على التحصيل العملي، نظراً لعدم وجود فصل علمي بالمعاهد المجاورة، ولعدم إرهاق الطالبات في السفر للمعاهد الأزهرية الأخرى، التي تبعد عن قريتهم أكثر من 10 كيلومترات، وعدم تحميل أولياء الأمور فوق طاقتهم.