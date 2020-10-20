كزبرة وحنجرة والمدفعجية يجرون اختبار الأصوات الجديدة بـ"الموسيقيين"

وصل فريق المدفعجية، وبعض مطربي المهرجانات أبرزهم كزبرة وحنجرة، لإجراء اختبار الأصوات الجديدة، التي تجرى بمقر نقابة الموسيقيين اليوم.

فيما غادر عمر كمال، وحسن شاكوش، اللذان حضرا اليوم، بصحبة بعض أصدقائهما من مطربي المهرجانات، لإجراء اختبار الأصوات الجديدة المنعقدة بمقر نقابة المهن الموسيقية اليوم.

وعلمت "الوطن" أن مطرب المهرجانات حمو بيكا غير مسموح له بتقديم أوراقه في لجنة الاختبارات المنعقدة اليوم بنقابة الموسيقيين.

وأشار المصدر إلى أن بيكا سيمنع من مزاولة المهنة أو التقدم لها بسبب سوء السلوك وقيامه من قبل باقتحام النقابة والتهديد بهدمها بالإضافة لوجود قضية متداولة في القضاء بين النقابة وبينه.

كان المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، قد أوضح أن مجلس الإدارة صرح للجنة القيد، بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة، التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرا إن هذا أحد الأدوار المهمة للنقابة، وهو اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع.

وأشار أبو اليزيد في بيان، إلى أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام، سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات. ويأتي دائما تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق، وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء، سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة، ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان، واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصلا على تصريح سنوي - منتسبا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة.

وكانت "الوطن"، قد حصلت على الضوابط التي وضعتها نقابة المهن الموسيقية بعد قرار رئيس الوزراء بعودة الأفراح في الأماكن المفتوحة، والذي أعلنه منذ قليل.

ووضعت النقابة عددا من البنود التى يجب تطبيقها فى الحفلات والأفراح القادمة، وهي أن نسبة الإشغال بالقاعة لا تتعدى 50% وتوفير بوابة تعقيم على مدخل القاعة، وتوفير جهاز كاشف حراري على كل بوابة.وأكدت النقابة إلزام العاملين بالقاعات بارتداء الكمامة والقفازات، وتوفير المعقمات بكميات كافية فى دورات المياه ومدخل القاعة.