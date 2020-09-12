حكيم لـ "الوطن": استعد لطرح أغنية مهرجانات جديدة مع المدفعجية قريبا

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان حكيم بأغنيته الأخيرة "صحاب أونطة"، والتى طرحها عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وتعدى عدد مشاهديها حاجز المليوني مشاهد، كشف الفنان الشعبي لـ"الوطن" عن استعداده لطرح أغنية ثانية من فئة أغنيات المهرجانات مع فريق المدفعجية والتى ستبصر النور قريبا.

وأوضح حكيم بأنه يستعد لطرح ميني ألبوم يتضمن 6 أغنيات خاصة للمهرجانات الموسيقية مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل 2021، مشيرا إلى أن تلك الأغنيات ستكون لسان حال الأفراح وأعياد الميلاد خلال الفترة المقبلة.

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني في أول تعاون بينهم.

وتحدث حكيم لـ"الوطن" قائلا: "دوما ما أبحث عن الجديد والتطوير، ولا أزهق من الاستماع لما هو جديد في الساحة الغنائية العربية والعالمية، ومنذ بدأت الغناء وأنا أعمل على تطوير شكل الأغنية الشعبية، ومثلما نجحت في السنوات الماضية في تطوير الألحان الشعبية، أعمل حاليا على التجديد والتطوير فى شكل الأغنية الشعبية بعد أن ظهر شكل موسيقى المهرجانات".

وأضاف: "لست ضد المهرجانات الغنائية، وهي أمر واقع، وناجح، وفرض نفسه والناس أحببته، وعلينا جميعا أن ندرس أسباب نجاحه، وما فعلته فى صحاب أونطة هو تجديد وتطوير المهرجانات الغنائية وتقديمها في شكل غنائي جديد وبأسلوب جديد، وبكلمات غير مبتذلة".

وأشار حكيم إلى أنه يحب دوما تطوير أغنياته المصورة، قائلا: "فكرة الأغنية جديدة ومختلفة، وهي عبارة عن كوني أخرج لشاب ليس لديه أصدقاء لكي أحتفل معه بعيد ميلاده، ومن أجل ظهوري بشكل مختلف فى الكليب، قمت بحمية قاسية غذائية من أجل إنقاص وزني، وهو أمر ساعدني كثيرا فى الرقص والغناء بحرية".

وشدد حكيم على أن الأغنية تروج للصيف والأجواء الصيفية من خلال الملابس التى ارتداها الفنان فى الكليب من ملابس مبهجة ذات ألوان زاهية.