التخطيط: "الغربية" تستحوذ على 444.3 مليون جنيه من المخصصات المالية

أشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المخصصات المالية لمحافظة الغربية في العام المالي 2021/2020، ضمن الخطة الاستثمارية.

وقالت الوزارة، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن: "من خطة العام المالي القادم 2020/2021 تستحوذ محافظة الغربية علي 444.3 مليون من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية".

وأضافت "التخطيط" أن عاصمة المحافظة الصناعية، هي مدينة المحلة الكبرى وتبلغ مساحتها الكلية 444.15 كم²، وتعتبر عاصمة لمركز المحلة الكبرى، الذي يضم عشر وحدات محلية وهم "طنبارة، دمرو السادات، المعتمدية، العامرية، صفط تراب، بشبيش، محلة حسن، محلة ابو على القنطرة، شبرا بابل، والهياتم".

وأشارت "التخطيط" إلى أن معظم اقتصاد مدينة المحلة يتركز في مجال الغزل والنسيج والتجهيز والصباغة والملابس الجاهزة مع وجود عدد كبير من الانشطة الصناعية والتجارية العديدة الأخرى مثل صناعة الزيوت والصابون والإلكترونيات والسجاد والطوب الطفلي والصناعات الغذائية.

وتضم المدينة العديد من المعالم المختلفة حيث يوجد بها "مسجد العمري، ومسجد المتولي (الطريني الكبير)، ووكالة الغوري الثانية، وحمام المتولي، ودار الحكم (الظاهر بيبرس)، وكاتدرائية مار جرجس، ومطرانية المحلة الكبرى وتوابعها، وقصر عبد الحي باشا خليل (قصر ثقافة المحلة)، وبرج ساعة شركة مصر للغزل والنسيج، واستاد غزل المحلة، ومركز شباب المحلة، ومسرح غزل المحلة.

وتعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يوميًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.

وتنناول الوزارة بشكل يومي، الاستثمارات المستهدفة في المحافظات المصرية المختلفة، مستعرضة بالصور أهم ما يميز هذه المحافظات من معالم أثرية وموارد طبيعية، ومعلومات عن نشاط السكان والتعليم والصحة والأمية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.