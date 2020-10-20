محافظ سوهاج يشهد نجاح أول عملية لزراعة الكلى في الصعيد

شارك اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في مؤتمر للإعلان عن نجاح أول عملية لزراعة الكلى في أحد المستشفيات الخاصة بالصعيد، وتعد العملية إنجازًا كبيرًا يحسب للمنظومة الطبية بالصعيد.

وقال "الفقي" إن العملية بمثابة طفرة تحسب لمستشفى "مصر" والطاقم الطبي، خاصة أن المستشفى يتحمل نفقات العنلية كاملة في إطار المسئولية المجتمعية .

وأشار إلى أن القطاع الطبي في سوهاج يحتاج إلى مزيد من الكفاءات العلمية والطبية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن السوهاجي الذي يتكبد عناء السفر لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة في محافظات الوجه البحري والقاهرة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الشندويلي، الرئيس التنفيذي للمستشفى وعضو مجلس الإدارة، إن المؤسسة تسعى دائما لتقديم خدمة طبية متميزة وجلب الخبرات والتخصصات المعقدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن السوهاجي والمواطن الصعيدي بوجه عام.

ووجه "الشندويلي" الشكر للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية بقيادة الدكتور دكتور عماد أبوخبر، استشاري أمراض الكلى، ورئيس فريق زراعة الكلى، والدكتور ممدوح الشرقاوي، استشاري جراحة المسالك البولية، ورئيس الفريق الجراحي، والدكتور أحمد شريف، استشاري جراحة المسالك البولية.

وقالت رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، إن التعاون بين القطاع الطبي الحكومي والقطاع الاستثماري مستمر لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة، موضحة أن ما حققه المستشفى يعد إنجازا جديدا في مجال زراعة الكلى بمحافظات الصعيد.

ووجهت وكيل مديرية الصحة، الشكر للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة دون أي مقابل، كمشاركة مجتمعية منهم لخدمة أبناء المحافظة.

حضر المؤتمر الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بسوهاج وعدد من الصحفيين والإعلاميين وقيادات محافظة سوهاج ومديرية الصحة.