"الغباشي": تصريحات الرئيس اليوم كشفت حجم التحديات التي نواجهها

وصف حزب حماة الوطن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، بالقوية الواضحة، والتي كشفت حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن: "اليوم تنضم دفعة جديدة لصفوف القوات المسلحة، إيذانا ببدء دورهم ضمن منظومة الجيش المصري في كافة الأسلحة والإدارات، حيث يمثلون نخبة من ضباط القوات المسلحة المؤهلين علميًا وعمليًا، تم تأهيلهم بشكل يليق بالقوات المسلحة، وتم إعدادهم داخل الكليات العسكرية بشكل يتناسب وفق أحدث أساليب التدريب والتأهيل على مستوى العالم.

وأوضح مساعد رئيس الحزب، أن الرئيس السيسى تحدث مع أبنائه من خريجي الكليات العسكرية بصراحة تامة، وكشف عن الكم الهائل من التحديات والمخططات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، وأن الجماعات المأجورة تهدف إلى زعزعة وأمن واستقرار مصر لتنفيذ أجندات خارجية، عن طريق إعلام مضلل وفاسد، ولكن الشعب المصري العظيم يُدرك هذه المخططات ولا يتأثر بحديثهم الكاذب، مضيفًا أننا شعب مثقف وكافة المشروعات والإنجازات التي نشهدها الآن تدل على كذبهم.

وأضاف "الغباشي"، أنه لابد وأن نتوقف عند عدد من الرسائل التي وجهها الرئيس، "أن مصر لا تبدأ بالاعتداء على أحد، وقوة الجيش بفضل الله عظيمة"، مؤكدًا على ضرورة نقل الوعي لطلاب الكليات العسكرية بأهمية حماية الوطن، وكيفية الحفاظ عليه وأن مهمة حمايته وترابه أمر شريف، ويحذر من محاولة إسقاط الدول بالسلب والتشكيك والكذب والافتراء وتأكيد فى كل خطاب على أهمية معركة الوعي، وأيضًا تحذيره من المؤامرات التي تحاك ضد الدولة وتستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد الكم الهائل من التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

وطالب مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بالتكاتف والاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، حفاظًا على الأمن القومى المصري ولتحقيق الهدف ومواصلة الطريق واستكمال ما تحملوه من صعاب في مواصلة مشوار التنمية والبناء.