كريم عيد رئيسا لقطاع التسويق التجارى بڤودافون مصر

أعلنت فودافون مصر اليوم عن تولي كريم عيد منصب رئيس قطاع التسويق للأفراد خلفا لمحمد عبد الله الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر.

يتمتع كريم عيد بأكثر من 17 عاما من الخبرة الواسعة والمتنوعة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المحمول ، إنضم إلى فودافون مصر عام 2001 وتدرج فى المناصب في مختلف الأقسام في ڤودافون مابين خدمة العملاء و التوزيع ومنافذ البيع والتحول الرقمى والتسويق الإلكترونى ، ساهم كريم عيد في تحقيق العديد من النجاحات لفودافون مصر وصدارتها لسوق المحمول المصرى.