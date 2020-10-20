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محمود مسلم

كريم عيد رئيسا لقطاع التسويق التجارى بڤودافون مصر

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الوطن
03:48 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
كريم عيد

كريم عيد

أعلنت فودافون مصر اليوم عن تولي كريم عيد منصب رئيس قطاع التسويق للأفراد خلفا لمحمد عبد الله الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر.

يتمتع كريم عيد بأكثر من 17 عاما من الخبرة الواسعة والمتنوعة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المحمول ، إنضم إلى فودافون مصر عام 2001 وتدرج فى المناصب في مختلف الأقسام في ڤودافون مابين خدمة العملاء و التوزيع ومنافذ البيع والتحول الرقمى والتسويق الإلكترونى ، ساهم كريم عيد في تحقيق العديد من النجاحات لفودافون مصر وصدارتها لسوق المحمول المصرى.

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