خلال الفترة من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.. شراكة جديدة بين "مؤسسة ڤودافون مصر" و"سامسونج الكترونيكس مصر"على منصة "تعليمي"

أعلنت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع عن شراكتها مع سامسونج الكترونيكس مصر على منصتها الرائدة "تعليمي" وذلك من أجل تحفيز الطلاب علي استخدام محتوى المنصة، حيث تستهدف الطلاب من عمر 5 سنوات إلى 16 سنة الأكثر قراءة للكتب الرقمية والأكثر استكمالا لعدد من الدورات التدريبية على المهارات الرقمية.

تحفيزا للقراءة والدورات التدريبية للطلاب والجوائز أجهزة تابلت

وتبدأ المرحلة الأولى لتسليم الجوائز لثلاثين طالب بين 5 -10 سنوات الذين سيقومون بقراءة أكبر عدد من الكتب أو الطلاب بين 10-16 عاما الذين سيستكملون الدورات التدريبية خلال الفترة من يوم 23 أغسطس حتى 23 سبتمبر المقبل وستقوم المؤسسة بالإعلان عن المرحلة الثانية مع بدء العام الدراسي.

وقد تعاونت "مؤسسة ڤودافون" مع ideas Gym لتقديم 15برنامج تدريبي على البرمجة وعلوم الروبوت والالكترونيات وغيرها من المجالات العلمية والتخصصات الحديثة.

إلى جانب ذلك، تعاقدت "مؤسسة ڤودافون" مع شركة المفكرون الصغار Little Thinking Minds من أجل تزويد المنصة بما يقارب 180 كتاب رقمي تفاعلي بمستويات مختلفة هدفها تنمية القدرات القرائية للغة العربية لدى الطلاب والتوعية بأهميتها.

وقال المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر، "فخورون بالتعاون مع سامسونج مصر، ومزيد من المؤسسات المتخصصة في مجال التعليم من أجل دعم منصتنا الإلكترونية "تعليمي" والتي تساعد أبنائنا من الطلبة على التعلم عن بعد خاصة خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن "تعليمي" ساهمت في خدمة أكثر من 130 ألف طالب وولي أمر منذ انطلاقها في مارس الماضي. والآن تعمل المنصة على توسيع دورها في هذا الإطار وحتى بعد انتهاء الدراسة وخلال فصل الصيف لتنمية مواهب الطلاب وشغل أوقاتهم بالمعرفة والاطلاع على كل ما هو مفيد.

"وأشارت مي ياسين، الأمين العام لمؤسسة ڤودافون مصر أن المؤسسة تسعى دائما لعقد الشراكات مع مختلف الشركات والمؤسسات لتعظيم منفعة واستفادة المجتمع من المشروعات التي تنفذها المؤسسة وأن هذه الشراكة الغرض منها تشجيع الطلاب علي تنمية مهاراتهم خلال فترة الصيف وزيادة استفادتهم من استخدام المنصة وأيضا، تهيئة الطلاب على استخدام التكنولوجيا كوسيلة من وسائل التعلم الحديثة.

محتوى متخصص عن التكنولوجيا والبرمجة من خلال منصة "تعليمي" للطلاب على مستوى الجمهورية

ومن جانبها قالت مي هلال رئيس قطاع التجارة الالكترونية بسامسونج الكترونيكس مصر، "نولي في سامسونج اهتماما كبيرا بدعم وتعزيز الأنظمة التعليمية في المجتمعات التي نعمل بها، لذلك يسرنا التعاون مع مؤسسة "ڤودافون" مصر في مجال التعليم الرقمي والتعلم عن بعد، لأن المؤسسة من بين الأوائل الذين يقدمون منصة تعليمية بهذا التميز.

"وأكدت هلال "نؤمن أن للمؤسسات والكيانات الكبرى دور أساسي في دعم التعليم الرقمي والتعلم عن بعد و أن تمكين الأطفال والشباب من التكنولوجيا هو الخيار الأمثل للتواكب مع المتغيرات التي تحدث في العالم.

نحن في سامسونج اطلقنا العديد من المبادرات لتطوير البنية التحتية للمعامل بالمدارس في أكتر من 85 مدرسة بالصعيد بالإضافة إلى التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم في التحول للتعليم بالتابلت والذي أسهم بشكل كبير في دعم التعليم عن بعد في ظل الظروف الراهنة"الجدير بالذكر أن منصة "تعليمي" هي منصة رقمية تهدف إلى دعم عملية التعلم عن بعد، وتعد منصة تكميلية لمنصة وزارة التربية والتعليم المصرية، وتحتوي على محتويات تناسب احتياجات الطلاب في جميع المراحل الدراسية. كما تتيح المنصة محتوى استرشادي تربوي لأولياء الأمور.