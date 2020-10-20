مستشارة وزيرة التضامن: تغيير لفظ الأطفال "اللقطاء" واستبداله بـ"المعثور عليهم"

التمهيد للاعتراف بالحقيقة للأطفال المعثور عليهم، والتي تتكفل بهم الأسر البديلة شئ ليس بالسهل على كل من الأسرة والطفل في ذات الوقت لذلك يمر ذلك بعدة خطوات بدءً من الحكايات التى تروى للأطفال التي تمهد لذلك، وهناك سيناريو لابد العمل عليه من سن 8 شهور، وهو الحواديت مثل "عصفورة مكنش لها أب وأم وعصفورة تانية وجدتها واهتمت بها"، ومثل هذه الحواديت التى تعتمد على الخبرات الدولية، وصولاً إلى سن 7 سنوات، حيث يبدأوا بمصارحة الطفل منذ سن 5 سنوات حسبما تؤكد اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشارة وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، لافتة إلى أن الوزارة لها رؤية واضحة فى تطوير منظومة الأسر البديلة ، مشيرة إلى أن هناك دائرة تسمى دائرة العثور على الطفل.

وأضافت أبو العمايم فى حوارها لـ"الوطن"، أن النيابة تستدعي مفتش الصحة، لتسمية الطفل المعثور عليه، وأنه يتم اتخاذ قرار بإيداعهم بأحد مراكز الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية، لتلقى التطعيمات والرضاعة.. وإلى نص الحوار:

*بداية .. كيف يتصرف أى شخص عثر على طفل حديث الولادة بالشارع؟

- هناك دائرة تسمى دائرة العثور على الطفل، ولو وجدنا طفل فى الشارع، لا يمكن أخده للمنزل، وعلينا التوجه لأقرب نقطة شرطة أو مركز شرطة، ولو فى قرية يتم الذهاب إلى عمدة القرية، أو شيخ البلد، وعمل محضر عثور، وبمجرد عمل المحضر يتم إحالته للنيابة .

* من المسئول عن تسمية الطفل؟

- النيابة تستدعى مفتش الصحة، لتسمية الطفل، و الأطفال حديثي الولادة يتم اتخاذ قرار بإيداعهم بأحد مراكز الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية، لتلقى التطعيمات والرضاعة، وخلافه، أما لو كان الطفل يبلغ من العمر عامان يتم تسميته فى المحضر، ووكيل النيابة يصدر قرار بإيداعه بأحد مؤسسات الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، والشرطة لم تعد تتولى مسئولية تسمية الأطفال، والشرطة دورها عمل محضر ورفعه للنيابة العامة، ومكتب الصحة من خلال النيابة يتولى مسئولية التسمية.

أخذ الاسم الأول للأم بشهادة الميلاد واسم الأب الأول

- هل يحق للأسر البديلة الكافلة تعديل اسم الطفل ؟

نعم يحق لها التعديل، وأصبح الطفل يأخذ الإسم الأول للأم بشهادة الميلاد وإسم الأب الأول ، أو الإسم الأول للأم ولقب الأب ، بمعنى لو الأب إسمه أحمد لايجوز أخذ إسم أحمد ولقب عائلة أحمد، لأن ذلك يعد تبنى، والتبنى محرم فى الشريعة الإسلامية ، ومصرامتنعت عن بندين في اتفاقية حقوق الطفل والإنسان هما " التبنى والمثلية"، حيث يأخد الطفل الإسم الأول من الأم ولقب الأب.

لم يعد اسمهم مجهولي النسب، بل كريمي النسب

* ما أبرز التعديلات بلائحة الأسر البديلة ؟

- وفقا للتعديلات الجديدة لم يعد إسمهم مجهولي النسب، بل كريمي النسب، فتم عمل بعض التعديلات فى اللائحة الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، فتم تغيير بعض المسميات وبعض الشروط، وتم تغيير لفظ اللقطاء واستبداله بلفظ المعثور عليهم ، ولفظ مجهول النسب، وأصبح كريم النسب ولفظ الأسرة البديلة بلفظ الأسر البديلة الكافلة.

البنت غير المتزوجة الراغبة فى كفالة طفل لابد أن يتخطى عمرها 30 سنة

*ماهى شروط كفالة طفل بالأسر البديلة؟

- الشروط هى أن يكون أحد الزوجين مصرى، وكان قديماً لابد أن يكون الاثنين مصريين، ومن يأخذ طفل لابد أن يفتح دفتر توفير بمبلغ مادى 3 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وللتسهيل عليهم، تم خفض سن كفالة الطفل للأسرة من 25 إلى 21 سنة، والبنت غير المتزوجة الراغبة فى كفالة طفل لابد أن يتخطى عمرها 30 سنة، والولاية التعليمية للأسرة التى تكفل الطفل، والوصاية الكاملة للأسرة التى تجتاز اختبارات وزارة التضامن الإجتماعى.

بدء مصارحة الطفل منذ سن 5 سنوات

* هل وزارة التضامن تنصح بمصارحة الأسرة للطفل بكفالته؟

- هناك سيناريو لابد العمل عليه من سن 8 شهور، وهو الحواديت، مثل "عصفورة مكنش لها أب وأم وعصفورة تانية وجدتها واهتمت بها"، ومثل هذه الحواديت التى تعتمد على الخبرات الدولية، وصولا إلى سن 7 سنوات، ونبدأ بمصارحة الطفل منذ سن 5 سنوات، مثل أنها لم تنجب وربنا عوضها بهذا الطفل، أو أن أسرته ماتت بحادث، كما أنه منذ أن بدأت منظومة الأسرة البديلة لابد من المصارحة من سن 5 سنوات حتى 7 سنوات، حتى يشعر بالولاء والإنتماء، و"الأم والأب هما اللى بيربوا"، فالطفل نتاج البيئة الاجتماعية التى يولد وينشأ بها.

لانتستر على أحد وإبلاغ النيابة العامة بأى مخالفة

* كيف تتم الرقابة على الأسر البديلة؟

- بعد تسليم الطفل للأسرة، يقوم الأخصائي الاجتماعي بزيارة الأسرة كل 3 شهور، وعمل تقرير وافٍ عن كل ما يتعلق بالطفل حتى سن 21، والتأكد من متابعة العملية التعليمية للطفل، وبحث أى وقائع يتعرض لها الطفل، لأن الطفل من الممكن أن يقول شئ غير حقيقي او ممكن يكون حقيقي، فيتم البحث والتأكد من الواقعة بدلائل وسيناريوهات مختلفة، ولانتتستر على أحد، ويتم إبلاغ النيابة العامة بأي مخالفات، ولو مجرد سلوكيات يتم نقل الطفل من المكان فوراً.

* كم عدد الأطفال بالأسر البديلة ؟

- حاليا عدد الأطفال وصل إلى 11 ألف بالأسر البديلة ، وهناك 900 أسرة بديلة فى قائمة الإنتظار، بخلاف 119 طفل بالخارج يتم متابعتهم من خلال الخارجية المصرية، وتم عمل قاعدة بيانات كاملة لمنظومة الأسر البديلة على مستوى الجمهورية، إلى جانب دورات تدريبية للقائمين على الأسر البديلة، ودليل إرشادى، وتدريب الأسرة قبل ما تحصل على الطفل على كيفية التعامل معه.

* كيف يتم التقديم لكفالة طفل بالأسر البديلة ؟

- وزارة التضامن الاجتماعى لها رؤية واضحة فى تطوير منظومة الأسر البديلة ،وشكلت لجنة لتطوير هذه المنظومة بالقرار الوزارى رقم 145 لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للأسر البديلة بالوزارة، لأن هناك فى المديريات والمحافظات لجنة محلية تتبع المديرية، ويعرض على اللجنة العليا التظلمات من اللجنة المحلية أو أى جهة آخرى، واللجنة العليا تضم مجموعة من الخبراء، فى كافة التخصصات من مختلف الوزارات بها ممثلين لكل وزارات مصر، اللجنة وضعت الإطار الدستوري والتشريعي للمنظومة والتعليمات، وقواعد البيانات ووزعتها على جميع مديريات التضامن، وتم وضع خط ساخن للمنظومة 19828 للإجابة على أى استفسارات بالنسبة لمنظومة الأسر البديلة، وأصبح التقديم الكترونياً على الموقع الرسمى للوزارة.