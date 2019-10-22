وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة فيكتوري لينك، بحضور الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي، وإنجي الصبان، المدير التنفيذي للشركة.

أكدت، الوزارة، أن الهدف من توقيع البروتوكول رفع وعي المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، موضحة أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم مفهوم الأسر البديلة لتوفير بيئة آمنة وحياة مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، مشيرة إلى أن الأسرة هي البيئة الأمثل لتنشئة الطفل.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التضامن شكلت عام 2014 اللجنة العليا للأسر البديلة، وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدني، منوهة بأن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، حيث نجحت في إلحاق 11 ألفا و500 طفل في أسر بديلة خلال السنوات الماضية.

وأضافت: جرى الاتفاق على توفير 10 ملايين رسالة (SMS) على مدار عامين تُستخدم للتواصل مع الجمهور المستهدف، على أن تتولى الوزارة توفير محتوى الرسائل المطلوب استخدامها للتوعية عن برنامج الأسر البديلة.

من جانبها قالت إنجي الصبان، إن شركة فيكتوري لينك تعمل على تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، وتشمل خدماتها القيام بإعلانات المحمول ورسائل المحمول التفاعلية وتطوير تطبيقات المواقع الإلكترونية، موضحة أن الشركة حريصة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في كل المجالات.

وتابعت: "نسخر إمكانات الشركة على مدار العامين المقبلين لخدمة نشر الوعي بمفهوم الأسر البديلة من خلال إرسال 10 ملايين رسالة نصية، حيث تصمم الوزارة المحتوى وتختار الجمهور المستهدف".