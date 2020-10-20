رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يعلن إيجابية نتائج تفعيل نظام inform

صرح المهندس مجدي محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران، بإتباع كل النظم الحديثة، في تشغيل وإدارة الموارد المختلفة للشركات التابعة لها، خاصة في ظل الخطة الموضوعة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، التي تستهدف ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.

وساهم تفعيل العمل بنظام إدارة الموارد لشركة Inform العالمية المتخصصة في أنظمة ميكنة المطارات، والمطبق في معظم المطارات الكبرى على مستوى العالم، في تحقيق تأثيرا إيجابيا علي نشاط الشركة ومعدلات الإيرادات، منذ تفعيله في مطلع عام 2018 وحتى الآن.

يستهدف البرنامج الألماني التخطيط الدقيق لموارد الشركة من أفراد ومعدات، لمواجهة ذروة التشغيل، وكذلك إصدار تقارير بمعدلات الأداء، لسهولة اتخاذ قرارات وأوامر التشغيل، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة، التي جار تطبيقها للتحكم الكامل فى توزيع المهام، ومراقبة جميع أنشطة التشغيل داخل المهبط.

وينال هذا النظام، ثقة عملائنا في جودة الخدمة الأرضية المقدمة لهم، ويكون مطلبا أساسيا لأي عميل جديد يطلب مستوى قياسي من جودة الخدمة، ليضاف إلى شركات الطيران، التي تقدم مصر للطيران للخدمات الأرضية خدماتها المختلفة، في أكثر من 14 مطار دولي داخل جمهورية مصر العربية.

ووصل عدد شركات الطيران الأجنبية التي تقدم مصر للطيران الخدمة الأرضية لها، إلى 135 شركة طيران قبل جائحة كورونا.