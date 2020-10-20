بعد إلقاء أم طفليها في العراق.. هاشتاج "جريمة نهر دجلة" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج جريمة نهر دجلة، الذي دشنه عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في العراق، قائمة الأكثر تداولا، وذلك بعد قيام سيدة بقتل أطفالها رميا من أعلى كوبري على نهر دجلة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جريمة ارتكبتها عراقية عندما أقدمت على رمي طفليها في نهر دجلة من فوق أحد الجسور وسط العاصمة بغداد.

وبحسب وزارة الداخلية العراقية، وقع الحادث على جسر الأئمة في منطقة الكاظمية ببغداد، وقيل إن السبب "خلاف بين المرأة وطليقها".

ويُظهر الفيديو الصادم المرأة، وهي تمشي مع طفليها فوق الجسر قبل أن ترمي بهما في النهر واحداً تلو الآخر، وأثار المقطع ردود فعل غاضبة طالبت بإنزال أشد العقوبات بحقها.

وقالت وسائل إعلام عراقية محلية، إن الشرطة النهرية عثرت على جثتي الطفلين بعد يوم من البحث عنهما، فيما اعتقلت القوات الأمنية الأم.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، قالت الأم في إفادتها، إنها "مطلقة منذ ثلاثة أشهر، وأخذت الطفلين من والدهما بذريعة زيارة الإمام موسى الكاظم".

وأضافت أن "الأب كسب حق الحضانة، ولم أكن قادرة على رؤيتهما إلا بمواعيد محددة، لذا رميتهما في النهر ليشعر بما أشعر به".

وسأل ناشطون عن العقوبات المحتملة في مثل هذه الحالات، فيما طالب البعض الآخر بتعديل قانون الحضانة.

وقال نشطاء، "عليك من الله ما تستحقين يا مجرمة، مؤلم أن الأم مصدر الامان، تكون بهذا الجرم والخبث ‎#جريمة_نهر_دجله و"الجنة تحت أقدام الامهات الصالحات. لا يكفي الإنجاب وحده. ‎#جريمة_نهر_دجله أم ترمي أطفالها للموت انتقامًا من زوجها. بئس المصير أيتها المتوحشة".

وأضاف آخرون، "‏تبت يداكِ كما تبت يدا أبي لهب ‎#جريمة_نهر_دجله" و"‏‎#جريمة_نهر_دجله شي مؤلم عندما تغدر فيك أكثر من كنت تثق بها والله إن قلبي عورني وحزنت على الحادثة".