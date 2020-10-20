مفاجأة في أزمة إيقاف عضوية "الطفل المبتسم" بنادي هليوبوليس: ليس طفلا

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار إيقاف طفل يدعى "يوسف عمر سمير" عضو بأحد الأندية لمدة أسبوعين وتساءلوا عن سبب إيقاف الطفل صاحب الضحكة الجميلة بحسب التعليقات.

وكشف مصدر مسؤول بنادي هليوبوليس الرياضي تفاصيل إيقاف العضو مشيرًا إلى أنه ليس طفلًا ولكنه شاب مواليد 2002 ويبلغ من العمر 18 عاما ولكنه لم يقم بتحديث بيانات العضوية الخاصة به، ومنها الصورة الشخصية مما يجعله يبدو كطفل في الصورة على غير الحقيقة.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن" أن الشاب ارتكب مخالفة من المخالفات العادية لقواعد العضوية المعمول بها في النادي والخاصة بالكارنيه الشخصي وتم رصدها وإحالتها للجنة القانونية التي حولتها للشئون القانونية، واتخذت قراراً بإيقاف العضو لمدة أسبوعين، ووافق على العقوبة المستشار القانوني للنادي مؤكدًا ان هذه عقوبة بسيطة مراعاة لكونه شابًا صغيرًا وكونه "ابن النادي".

وأشار إلى أن قرار الإيقاف لا يتم نشره، ولكنه يوضع على لوحة الإيقافات داخل النادي عند البوابة موجهًا لأفراد الأمن إلا أن صاحب قرار الإيقاف هو من قام بتصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جهة أخرى احتفل نادي هليوبلس بفريق "الوتربولو" للمراحل السنية المختلفة وذلك لاحتفاظهم بالدرع العام لبطولتي الدوري و الكاس بفارق ١١ نقطة عن أقرب المنافسين للعام الثالث والعشرين علي التوالي.

وقدم مجلس إدارة النادي الشكر للاعبين والطواقم الفنية والإدارية لفرق المراحل السنية المختلفة لنجاحهم وأدائهم المشرف واحرازهم بطولتي الدوري والكأس في كرة الماء.