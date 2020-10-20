بقوة 160 حصان.. طرح الموديل الجديد من "إم جي ZS"

شهد سوق السيارات إطلاق الجيل الأحدث من مركبة الكروس أوفر ZS الشهيرة من "إم جي موتور" في الشرق الأوسط، وتنضم أيضًا إلى طراز MG ZST الجديد نسخة بمحرّك سعة 1.5 لتر، مع قيام العلامة التجارية بريطانية المنشأ بتعزيز مجموعتها بشكل بارز، بحيث تتمتّع بمظهر حديث مع مستويات أعلى من التجهيزات وقيمة سعرية أفضل بالسوق المحلي.

تميّزت السيارة الجديدة بتصميم راقٍ، ومزوَّدة بمحرّك سعة 1.3 لتر بشاحن توربيني قوّة 160 حصان، يولّد عزمًا أقصى قدره 230 نيوتن/متر، ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة 100كم/س خلال 9.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/س، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود إلى 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم.

ويتميز طراز ZS، بشبك أمامي سداسي جديد ومجموعات أضواء أمامية وخلفية من نوع LED أعيد تصميمها، بينما ينعكس المظهر الرياضي عبر اللمسة السوداء على الشبك والأضواء الأمامية وإطار مصابيح الضباب، ومرايا الرؤية الخلفية، والعتبات الجانبية والعجلات، ومزوَّدة قياسياً بكاميرا وجهاز استشعار للركن الخلفي، وعجلات سبيكية قياس 17 بوصة، وشاشة لمس HD قياس 10.1 بوصة، وميّزة التحكّم بسرعة الملاحة، وفتحات خلفية لتكييف الهواء، وميّزة الدخول بدون مفتاح، ومكبح ركن كهربائي وزر تشغيل يعمل بالضغط عليه.

ومن جانبه، قال توم لي، المدير التنفيذي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط: "يُعتبَر MG ZST طرازًا مثاليًا لعملائنا الشباب الذين يبحثون عن مركبة مجهَّزة بشكل استثنائي تتمتّع أيضًا بأداء قوي مع مظهر عصري جميل، ولكن دون تكلفة عالية، وبضمان المصنع الذي نوفره والأفضل من نوعه في المنطقة والذي يمتدّ لـ6 سنوات أو مسافة 200,000 كم.