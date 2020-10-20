محافظ كفر الشيخ يتفقد 21 مصابا في حادث انقلاب سيارة بـ"سيدي سالم"

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 21 مصاباً في حادث انقلاب سيارة بترعة "أبو عليوه" بطريق الوحدة المحلية لقرية "تيدا" التابعة لمركز سيدي سالم، اليوم، ووجّه إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بانقلاب سيارة على طريق سيدي سالم، وإصابة 21 شخصاً، فوجه إلى تسيير دورية أمنية لتسيير حركة الطريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام وتحرير محضر بالواقعة.