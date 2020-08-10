"صحة كفر الشيخ": الدفع بـ100 سيارة إسعاف وغرفة أزمات لانتخابات الشيوخ

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة آخر الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور أحمد البرعى، وكيل المديرية، والدكتور طارق الشربينى، مدير الطب العلاجي، والدكتورة سماح جاد ، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد الباز، مساعد وكيل المديرية، والدكتور عبد الرؤوف حمد، مدير المكتب الفنى وقيادات المديرية، وجميع مديرى مستشفيات المحافظة.

وشددت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرفة الأزمات بالمستشفيات لتلقي أى بلاغات أو شكاوى خاصة بالعملية الانتخابية.

واطمأنت وكيل الوزارة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الكافية بالمستشفيات وأقسام الطوارئ، وكميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته لجميع الفصائل، ووجهت الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمديرية والمستشفيات، لجهوده فى مواجهة فيروس كورونا.

فيما أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق، رفع درجة الاستعداد بكل فروعه في المراكز الإدارية، مؤكدًا تحرك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال حدوث أي طارئ، فضلًا عن تمركز السيارات أمام اللجان الرئيسية.

وأعلن المرفق، أنه جرى الدفع بـ100 سيارة إسعاف لتأمين الانتخابات، إضافة إلى تأمين الطرق؛ لمواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها، وأن كل سيارة إسعاف تحتوي على التجهيزات الخاصة بها للمساعدة في سرعة تقديم الإسعافات الأولية.