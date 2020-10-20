أمريكا والإمارات.. تأكيد على تعزيز العلاقة الاستراتيجية في 8 مجالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة واثقة من نمو العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن والإمارات.

وقال بومبيو في كلمة خلال مؤتمر عبر الفيديو، الثلاثاء، لإطلاق حوار استراتيجي أمريكي إماراتي، إن "شراكة الإمارات مع الولايات المتحدة، ستظهر أيضا في إكسبو 2020".

إلى ذلك شدد: "سنواصل مواجهة إيران التي تشكل التهديد الأكبر للمنطقة"، وأضاف أنه "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح لتهديد المنطقة والعالم".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن بلاده تعمل مع واشنطن على تعزيز العلاقة الاستراتيجية.

وقال عبدالله بن زايد: "نسعى لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة"، لافتا إلى أن "الإمارات توفر فرص عمل في السوق الأمريكية".

كما أكد: "ندين أعمال التطرف وعلينا مضاعفة الجهود سويا لمكافحتها".

يأتي هذا في وقت انطلق الحوار الاستراتيجي الأمريكي الإماراتي، الثلاثاء، حيث استضاف وزير الخارجية الأمريكي نظيره الإماراتي في الافتتاح الافتراضي للحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

وسيقدم الوزيران أطر حوار استراتيجي جديد للتعاون والمناقشة في ثمانية مجالات، هي الشراكة السياسية، والتعاون الأمني، وإنفاذ القانون وأمن الحدود، والمخابرات ومكافحة الإرهاب، وحقوق الانسان، والشراكة الاقتصادية والطاقة والتجارية، والتبادل الثقافي والأكاديمي، والشراكة الفضائية.

إلى ذلك أعلنت البعثة الأمريكية لدى الإمارات على تويتر أن السفير الأمريكي، جون راكولتا، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، وقعا أول مذكرة تفاهم في الحوار الاستراتيجي الأمريكي الإماراتي.