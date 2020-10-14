قذاف الدم: الولايات المتحدة الأفريقية والدينار الذهب سبب مقتل القذافي

علق أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، على تسريبات هيلاري كلينتون بخصوص الحرب على ليبيا.

وقال قذاف الدم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذع عبر فضائية "صدى البلد"، إن كل الأسماء التي ظهرت في تسريبات وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من نظام العقيد الراحل معمر القذافي كانت على علاقات بالغرب وترددوا على مسؤولين غربيين.

وأضاف "قذاف الدم"، أن مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تولى القيادة في لبيبا بعد سقوط نظام القذافي بعد قيام الثورة ضده في فبراير 2011، كان دمية في يد الغرب وكومبارس موضحا أنه يتحالف مع الشياطين واليهود من أجل إسقاط نظام القذافي.

وأشار "قذاف الدم" إلى أن عبد الجليل أودى بليبيا إلى مسارات الوحل والتردي بعد أن كان لا يستطيع أحد التطاول على أراضي ليبيا أو مياهها وكانت أنوارها تشع على جميع جيرانها وتستضيف ملايين البشر عندها، موضحا أن عبد الجليل لديه خلل وانهيار وباع القيم والمبادئ الوطنية ويفتخر بذلك مؤكدا أن نظام القذافي سيخرج تسريبات لعبد الجليل يوضح فيها عمالته.

وأوضح منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، أن من حق أي مواطن الثورة على معمر القذافي لكن التعامل مع العدو خيانة غير قابلة للنقاش والوثائق الأمريكية والفرنسية والبريطانية فضحت كل هؤلاء الخائنين مضيفا أن التاريخ سيلعن من باعو أوطانهم سواء فى مصر أو ليبيا أو فى أي دولة عربية وأن الأمة ستنتصر في النهاية".

وأشار قذاف الدم، إلى أن هناك من سيرد الاعتبار لثورة الفاتح والشهيد القذافي مشيرا إلى أن قطر كانت "عبد المأمور" من خلال تنفيذ مخططات دول غربية كبيرة تعادي ليبيا منذ 40 عام وكان أحد معارك العداء هي قضية "طائرة لوكيربي" الشهيرة في نهاية الثمانيات.

وذكر أن سبب قتل القذافي هو رغبته في إقامة الولايات المتحدة الإفريقية لتواجه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلن القذافي نيته إنشاء دينار ذهبي يكون عملة إفريقيا التي ستعمل على تقليل قيمة الدولار.

ووجه رسالة إلى القوى الاستعمارية أن ليبيا ستنتصر والأمة الليبية سيخرج منها أشبال يحملون الراية ويحققون فجر جديد ليبيا لن تموت والاستعماريين هم من قتلوا القذافي كما قتلوا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولكن لن يموت العرب فالاستعماريون أصحاب مشروع فاشل وخرجوا من ليبيا والجزائر ومصر ولن يستمروا.