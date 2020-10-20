نائب معارض تركي يطالب بالتحقيق مع أردوغان: أكبر بطة عرجاء

بعدما أعد مدعِ عام تركي لائحة اتهام بحق نائب رئيس الكتلة البرلمانية، لحزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، أوزغور أوزيل، بحجة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طالب أوزيل المدعي العام، بفتح تحقيق بحق الرئيس أردوغان، لأنه أهان حزب الشعب الجمهوري أيضًا.

استخدم أردوغان في 3 أبريل 2019، عبارة "البطة العرجاء"، ضد حزب الشعب الجمهوري، بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس 2019، والتي خسر فيها مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدرم، بلدية إسطنبول، أمام مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو.

وقال الرئيس حينها: "لدينا الأغلبية، لقد تحولوا الآن إلى بطة عرجاء"، في إشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية بات يمتلك أغلبية المجلس البلدي لإسطنبول مما يعيق عمل رئيس البلدية المعارض، أكرم إمام أوغلو.

بدوره، رد أوزيل على أردوغان، في 4 أبريل 2019، قائلاً إن أكبر "بطة عرجاء" هى الرئيس نفسه، وأضاف "إذا كانت هناك بطة عرجاء في تركيا، فإن أكبرها هو رجب طيب أردوغان".

يشار إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو كان قد فاز بالانتخابات في 31 مارس 2019، لكن حزب العدالة والتنمية، قدم اعتراضًا إلى المجلس الأعلى للانتخابات، لإعادة الانتخابات، وفي جولة الإعادة، حقق إمام أوغلو، فوزًا ساحقًا.

وعلّق أوزيل على الاتهامات قائلاً إنه يتعين على المدعي العام فتح تحقيق مع أردوغان، لاستخدامه نفس العبارة، مضيفًا: "يزعم المدعي العام أنني تجاوزت حدود حرية التعبير والنقد، وأني ألحقت الضرر بشرف الرئيس وكرامته، ومكانته، بعبارة، البطة العرجاء، أقول لهم إن المعارضة التي يحاولون ترهيبها من خلال لائحة الاتهامات لن تصمت، وقال "سوف نستمر في التحدث بما نعتقد أنه الحقيقة".