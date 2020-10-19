أردوغان يهاجم شعبه: الشباب لا يفكرون والأسرة بحاجة للهيكلة

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، وسائل الإعلام في تركيا، قائلا إنه على الرغم من قوة البنية التحتية لتلك المنصات، إلا أنها لا تعكس أصوات الأتراك وما يفكرون به، وأنها في الوقت نفسه تحرض الشباب التركي على التقليد الأعمى للغرب، كما دعا لـ«إعادة هيكلة الأسرة التركية».

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع جامعة ابن خلدون، أن الاستقلال الفكري هو أساس الاستقلال السياسي والاقتصادي، وأشار إلى أن الفضل في التقدم الغربي الذي يشهده العالم الآن يعود إلى التقدم الذي أحرزه الأتراك في الماضي، وزعم أن تركيا استعادت مؤخرًا قوتها القديمة السياسية والاقتصادية والعسكرية وفقاً لموقع "تركيا الآن".

وأوضح أردوغان أن أصعب معركة تخوضها تركيا الآن هي المعركة الفكرية التي تواجهها هذه الفترة، حيث إنها لم تحرز نجاحًا كبيرًا في التعليم والثقافة، رغم النجاح الذي حققته في جميع المجالات على مستوى 18 عامًا، وهي فترة حكم العدالة والتنمية.

وأكد الرئيس التركي، أن تركيا بحاجة إلى إعادة هيكلة التعليم والثقافة، «فقد اتجهت أفكار الشباب وعقولهم نحو الغرب، متبعين التقليد الأعمي دون أي تفكير، لذلك يجب أن تتم هيكلة الأسرة نفسها من جديد».