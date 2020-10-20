رئيس "التعبئة والإحصاء": معدل البطالة ارتفع من 7.7 إلى 9.6% بعد كورونا

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز يعمل حالياً على نشر الوعي الإحصائي لدى المواطنين وهو منوط به إصدار البيانات الخاصة بالسكان، ويتم التنسيق مع جهات الدولة المختلفة وقد تم انتقاء عدد من الموضوعات لوضعها في المناهج الدراسية اعتباراً من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

وأضاف "بركات"، خلال حواره في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه تم التنسيق مع وزير التربية والتعليم على إلقاء كلمة في جميع المدارس اليوم وغداً لنشر الوعي الإحصائي للطلبة على مستوى أنحاء الجمهورية، والجهاز وفر ساعة سكانية في 15 محافظة تهدف إلى إطلاع الناس على عدد السكان الحالي لتكون بمثابة إنذار للناس للتوعية بأزمة الزيادة السكانية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الجهاز يصدر عدد من الإصدارات تبلغ أكثر من 200 إصدار سنوي بين نشرات ودراسات وإحصاءات وبيانات صحفية وهناك إصدارات يومية وشهرية ودورية مثل بحث القوى العاملة وأبحاث كل 6 شهور، وأبحاث كل سنة وكل سنتين وأبحاث كل 5 سنوات تضم تعداد الاقتصاد والمنشآت الصناعية وكل 10 سنوات يوجد التعداد العام للسكان والإسكان.

وأوضح أن أهم البحوث التي تنتظرها الدولة لبناء سياستها هي 3 مسوح رئيسية منها مسح لأخذ قرارات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ومرتبطة بحياة الأفراد اليومية ومن خلال هذه الأرقام يتم استخراج معدل التضخم الشهري والسنوي ويعتمد عليه البنك المركزي للتخطيط للسياسات النقدية على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن هناك مسح ثانٍ خاص بالقوى العاملة وتحديد أعداد البطالة والفئات العمرية للمشتغلين والمتعطلين ويتم تقييم سوق العمل المصري، وارتفع معدل البطالة في الربع الثاني إلى 9.6% بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعدد المتعطلين حسب الربع الثاني زاد عن مليوني شخص بعد أن كان معدل البطالة 7.7 في بداية العام الجاري وهذا الوضع نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة.