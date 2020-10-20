"المركزي للإحصاء" يشيد بتعامل الاقتصاد المصري مع أزمة كورونا

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز أجرى دراسة تضمنت 3 فترات: "الذروة لانتشار فيروس كورونا المستجد وما بعد الذروة والفترة الحالية"، وأظهرت أن الوعي الصحي لدى المواطنين ارتفع، وهناك عودة طبيعية لمعدلات الاستهلاك الطبيعية وزيادة أعداد المشتغلين بعد أن كان 61% من المشتغلين تغيرت حالتهم إلى متعطلين أو قلّت ساعات العمل لديهم، ولكن بعد انتهاء ذروة كورونا وصلت النسبة إلى 51%، وهذا مؤشر يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف "بركات" خلال استضافته في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، "هناك نجاح في مجابهة فيروس كورونا وتم التغلب على العديد من المشاكل ودراسة تأثير كورونا على الأسرة المصرية وعلى الاقتصاد المصري وطالب الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بما يحقق وجود عمل وإنتاج وحماية أيضًا في نفس الوقت للأشخاص".

وذكر، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية توضح أن الاقتصاد المصري رغم أنه في مرحلة إصلاح إلا أنه أبلى بلاء حسنا في مواجهة أزمة كورونا، وهذا الإصلاح يحسب للحكومة المصرية والمواطن الذي شارك في الإصلاح من خلال تحمله إجراءات الإصلاح الاقتصاد، وسيجني نتائجها جيدًا في المستقبل بحسب إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألمح "بركات"، إلى أنه قريبًا ستعود احتياطات مصر من النقد الدولي إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل جائحة كورونا، حيث وصلت الآن إلى 38.4 مليار جنيه، وتم تقليل العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تأسست في أغسطس الماضي عن نظيرتها في الشهور التي سبقتها وزيادة واردات قناة السويس إلى 7.4 مليار دولار.

وذكر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه بحسب إحصاءات الجهاز لدخل الأفراد في عام 2019 تم التوصل إلى ارتفاع نسبة الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، ولذا تدخلت الدولة بجهود واضحة في الوجه القبلي ومبادرات متعددة ونفذت مشروعات قومية هناك، وطوّرت البنية التحتية لتحقيق التنمية من أجل تعليم أفضل، وهذا سيقلل نسبة البطالة، الأمر الذي يقلل من نسبة الفقر على مستوى الجمهورية.