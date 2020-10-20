"محيي الدين": نحتاج لمزيد من الاستثمارات لمجابهة شبح الكساد

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، إن هناك مجموعة مشاكل ضخمة للغاية في العديد من الدول، وهناك فرصة لصندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الدول على تجاوزها، كونه الجهة الدولية المنوط بها التعامل مع وزارات المالية والبنوك المركزية.

وأوضح "محيي الدين"، أن الأزمة التي نمر بها الآن عبارة عن مجموعة أزمات في أزمة واحدة، وتحتاج إلى استمرار الجهد الذي تم، فمع إعلان جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في 11 مارس الماضي، بدأت العديد من الدول في أخذ إجراءاتها، ومنها مصر، "سنحتاج للاستمرار في هذه الإجراءات عشان ندفع النمو، وندفع الاستثمارات عشان تخرج من شبح الكساد، فأسوأ من الركود هو الكساد، محتاج مساندة من خلال السياسة النقدية والمالية واستثمارات عامة مع استثمارات خاصة عشان يقدر الاقتصاد يتحسن".

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة "الحياة"، أن سياسة صندوق النقد الدولي تتلخص في أنه مزيج من السياسات المالية التي تقوم بها وزارات المالية والخزانة حول العالم، والسياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي، ويضاف إلى ذلك كل السياسات القطاعية التي تّهم الاقتصاد.

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إلى أن هناك اهتمام بالموازنة والضرائب والإنفاق العام التي تقوم به البنوك المركزية من خلال أسعار الفائدة وغيرها، وهي الأدوات مهمة جدًا لتحريك الاقتصاد ومعاودة نشاطه، مضيفًا "لدينا في مصر خبرة جيدة للتعامل مع الأزمات المالية، وكانت هناك أزمة مالية من قبل في 2008".